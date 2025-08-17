Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 14

Также спасатели и психологи ведомства помогают пострадавшим и их близким, принимают участие в процедуре опознания и поддерживают работу информационной горячей линии. По уточненной информации, в результате инцидента утром в пятницу погибло 14 человек, травмы получили 135 человек.