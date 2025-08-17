Ричмонд
Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 14

В поселке Лесной Рязанской области специалисты МЧС России продолжают разбирать завалы в результате взрыва на заводе.

Также спасатели и психологи ведомства помогают пострадавшим и их близким, принимают участие в процедуре опознания и поддерживают работу информационной горячей линии. По уточненной информации, в результате инцидента утром в пятницу погибло 14 человек, травмы получили 135 человек.

Ранее стало известно, что по факту ЧП на заводе, где произошло возгорание в производственном цехе, возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ.