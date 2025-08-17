Стало известно, чем грозит Украине временное прекращение огня без мирного соглашения

«Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления», — сообщает Responsible Statecraft.