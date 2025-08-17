Трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на северо-востоке Москвы

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома в Студеном проезде. Об этом в воскресенье, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, малышка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала давления и выпала из оконной рамы.
— Трехлетняя малышка госпитализирована. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — подытожила Нефедова.
Другой случай произошел 15 августа, когда пятилетний мальчик погиб при падении из окна квартиры на девятом этаже дома на улице Чертановской. Причиной трагедии в очередной раз стала москитная сетка, которая не выдержала веса опершегося на нее ребенка.
До этого двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Ребенка госпитализировали. Кроме того, трехлетний ребенок упал с пятого этажа квартиры на Изюмской улице в Южном Бутове.