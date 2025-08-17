Сын изнасиловал пожилую мать «в наказание» за насилие над собой в детстве

Житель Индии дважды изнасиловал свою мать «в наказание» — он утверждает, что женщина надругалась над ним в детстве, пишет NDTV.
Преступление было совершено в Дели. 65-летняя пострадавшая, мусульманка, пришла в полицию в сопровождении 25-летней дочери. По ее словам, ее 39-летний сын дважды надругался над ней после возвращения семьи из религиозной поездки в Саудовскую Аравию.
Поездка состоялась в середине июля. Оттуда сын позвонил отцу и потребовал немедленно развестись с матерью. Он заявил, что она «вступала с ним в незаконные отношения в детстве» и «испортила его».
Вернувшись в Дели 11 августа, он запер женщину в комнате, стащил с нее паранджу и надругался, заявив, что таким образом наказывает ее. Затем, 14 августа, он совершил насилие во второй раз. Пострадавшая рассказала обо всем дочери, та уговорила ее пойти в полицию.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован.