Захарова также обратила внимание на позицию Парижа по реализации Минских соглашений. По ее словам, Франция не предприняла никаких реальных шагов для достижения мира. Она напомнила интервью бывшего президента Франции Франсуа Олланда изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором тот утверждал, что Минские соглашения позволили Украине повысить боеготовность. Захарова считает, что ответственность за эскалацию конфликта и подталкивание к «капитуляции» Украины лежит на западных политиках, в первую очередь на Макроне.