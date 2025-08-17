Неизвестные подорвали взрывное устройство в сирийском Алеппо

По предварительным данным в результате взрыва погибших среди населения нет.
В городе Алеппо на северо-западе Сирии прогремел взрыв возле пекарни в районе Эль-Майсар. Взрывное устройство активировал неизвестный человек.
«Неизвестный привел в действие взрывное устройство возле пекарни в районе Эль-Майсар», — передает ТАСС слова сирийского новостного агентства SANA. В результате взрыва неизвестный погиб,
По предварительной информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего.
Взрыв в Алеппо произошел спустя сутки после аналогичного инцидента в Дамаске, где 16 августа в районе Маззе сработало самодельное взрывное устройство в припаркованной машине. Тогда звук взрыва был слышен в разных частях сирийской столицы, а официальные источники уточняли информацию о пострадавших.