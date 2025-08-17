Неизвестные подорвали взрывное устройство в сирийском Алеппо

Взрыв в Алеппо произошел спустя сутки после аналогичного инцидента в Дамаске, где 16 августа в районе Маззе сработало самодельное взрывное устройство в припаркованной машине. Тогда звук взрыва был слышен в разных частях сирийской столицы, а официальные источники уточняли информацию о пострадавших.