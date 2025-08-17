Склон горы Машук загорелся в Пятигорске

Западный склон горы Машук загорелся у его подножия в Пятигорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС в воскресенье.
В публикации говорится о том, что на западном склоне горы у ее подножия горит сухая трава, площадь пожара уточняется. На место были направлены 20 спасателей МЧС и шесть единиц техники.
Эту информацию в телеграм-канале подтвердил и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: он написал, что в данный момент пятигорские спасатели и пожарные ПСЧ № 15 ликвидируют очаги возгорания на Машуке.