Склон горы Машук загорелся в Пятигорске

Западный склон горы Машук загорелся у его подножия в Пятигорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС в воскресенье.

В публикации говорится о том, что на западном склоне горы у ее подножия горит сухая трава, площадь пожара уточняется. На место были направлены 20 спасателей МЧС и шесть единиц техники.

Эту информацию в телеграм-канале подтвердил и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: он написал, что в данный момент пятигорские спасатели и пожарные ПСЧ № 15 ликвидируют очаги возгорания на Машуке.