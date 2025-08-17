Захарова предостерегла российских ученых от участия во французских проектах.
Французская программа Pause, предназначенная для привлечения иностранных учёных, может представлять угрозу для российских специалистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ученым, рассматривающим предложения от Франции, стоит хорошенько подумать, с кем им фактически придётся сотрудничать. Особенно учитывая, что Париж продолжает поддерживать антироссийские действия, включая участие своих военных в боевых действиях против России», — предупредила Захарова в с воем telegram-канале.
Она помянула программу Pause (Пауза), действующую во Франции для привлечения ученых из других стран. Проект курируется кадровым офицером французских вооруженных сил Лаурой Лоэак, ранее работавшей в структурах, отвечающих за взаимодействие со странами постсоветского пространства.
Дипломат также обратила внимание на двойственную позицию Франции: с одной стороны страна ограничивает научное сотрудничество с Россией, с другой — активно вербует российских специалистов через структуры, связанные с военным ведомством. По последним данным, на стороне Украины продолжают воевать десятки французских наемников.
Ранее Франция неоднократно подчеркивала свою поддержку Украины, выступая против демилитаризации страны и настаивая на необходимости укрепления украинской армии в рамках гарантий безопасности. На фоне продолжающихся антироссийских санкций со стороны ЕС и планов по их ужесточению, Париж также участвует в формировании коалиции стран для поддержки Киева, что отражает общий курс западных государств на усиление давления на Россию.