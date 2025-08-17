Захарова разоблачила французскую научную программу, которая опасна для ученых РФ

Ранее Франция неоднократно подчеркивала свою поддержку Украины, выступая против демилитаризации страны и настаивая на необходимости укрепления украинской армии в рамках гарантий безопасности. На фоне продолжающихся антироссийских санкций со стороны ЕС и планов по их ужесточению, Париж также участвует в формировании коалиции стран для поддержки Киева, что отражает общий курс западных государств на усиление давления на Россию.