Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину

Первая леди США обратилась к Путину с неожиданным призывом.
Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей.
«Защитите этих детей — это важно для всей России и всего человечества. Господин Путин, только вы можете решить это сегодня. Время действовать», — говорится в письме.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Белого дома Дональд Трамп лично передал письмо российскому лидеру от своей супруги Мелании во время переговоров на Аляске. Встреча лидеров состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась почти три часа. Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.