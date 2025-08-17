Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину

Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей.

Первая леди США обратилась к Путину с неожиданным призывом.

Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей.

«Защитите этих детей — это важно для всей России и всего человечества. Господин Путин, только вы можете решить это сегодня. Время действовать», — говорится в письме.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Белого дома Дональд Трамп лично передал письмо российскому лидеру от своей супруги Мелании во время переговоров на Аляске. Встреча лидеров состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась почти три часа. Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше