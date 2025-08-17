Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 14

Напомним, 15 августа на предприятии в Шиловском районе произошел взрыв и пожар в производственном цехе предприятия. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что родственники погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной получат по 1,567 миллиона рублей, пострадавшие смогут рассчитывать на выплаты от 313,5 тысячи до 627 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного ущерба здоровью.