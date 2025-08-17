Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 14

Жертвами взрыва на предприятии в Рязанской области стали 14 человек, 135 пострадали, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
«По уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли», — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают разбирать завалы на предприятии в поселке Лесной, с родственниками погибших и пострадавшими работают психологи, сообщили в ведомстве.
Ранее оперштаб региона сообщал об 11 погибших и 130 пострадавших.
Напомним, 15 августа на предприятии в Шиловском районе произошел взрыв и пожар в производственном цехе предприятия. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что родственники погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной получат по 1,567 миллиона рублей, пострадавшие смогут рассчитывать на выплаты от 313,5 тысячи до 627 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного ущерба здоровью.