Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 14 человек

Количество погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 14 человек. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
По словам представителей ведомства, профильные эксперты продолжают разбирать завалы в поселке Лесном. Кроме того, психологи оказывают помощь пострадавшим и их близким.
— Специалисты ведомства и других служб участвуют в процедуре опознания и обеспечивают работу информационной горячей линии. По уточненной информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли, — передает официальный Telegram-канал министерства.
О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей.