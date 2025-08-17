Два человека пострадали в ДТП на пр. Жукова в Минске

По предварительной информации, сегодня 64-летний водитель автомобиля BYD, двигаясь по пр. Жукова, вблизи дома № 21 совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Audi. В результате ДТП 47-летний и 46-летняя пассажиры BYD доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.