Джиппинг в Сочи унёс жизни двух человек

Ещё четверо туристов пострадали.

Источник: t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла вечером 17 августа в Лазаревском районе курорта, недалеко от села Третья Рота, по направлению к Солохаулу.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель автомобиля УАЗ, катавший туристов, не справился с управлением в месте, где дорога закруглялась. Машина вылетела с проезжей части, врезалась в ограждение и перевернулась.

В автомобиле ехали 8 человек, двое из них погибли, четверых доставили в больницу с различными травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, еще одна похожая авария произошла в тот же день недалеко от сочинского села Красная Воля. Там перевернулся УАЗ, перевозивший туристов. Пять человек, в том числе ребенок, были травмированы.