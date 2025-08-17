Джиппинг в Сочи унёс жизни двух человек

Смертельная авария произошла вечером 17 августа в Лазаревском районе курорта, недалеко от села Третья Рота, по направлению к Солохаулу.
По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель автомобиля УАЗ, катавший туристов, не справился с управлением в месте, где дорога закруглялась. Машина вылетела с проезжей части, врезалась в ограждение и перевернулась.
В автомобиле ехали 8 человек, двое из них погибли, четверых доставили в больницу с различными травмами.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП.
Напомним, еще одна похожая авария произошла в тот же день недалеко от сочинского села Красная Воля. Там перевернулся УАЗ, перевозивший туристов. Пять человек, в том числе ребенок, были травмированы.