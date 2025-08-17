ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

«В поселке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Еще троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал глава области в своем telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, который госпитализирован. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь, им предстоит амбулаторное лечение.