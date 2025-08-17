Пушилин: Киев бросил боевиков «Азова»* на добропольское направление

«Прорыв (российской армии) на добропольском направлении охарактеризован сломом логистики во многом нашего противника, ухудшением (его) позиций и разрушением фланга на этом направлении… Были перекинуты нацисты из “Азова”, известного подразделения нашим бойцам», — заявил Пушилин. Он добавил, что боевые действия отличаются высокой интенсивностью, однако обстановка находится под контролем российских Вооруженных сил.