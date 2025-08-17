Число погибших при взрыве на рязанском заводе возросло до 14 человек

По уточненным данным ведомства, пострадали 149 человек. Специалисты МЧС продолжают разбирать завалы, психологи оказывают помощь пострадавшим в трагедии и близким погибших. Ведется опознание погибших.
Утром 15 августа на рязанском предприятии «Эластик» взрыв и пожар полностью разрушили пороховой цех. Предварительной причиной происшествия стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.
Семьям погибших выплатят по 1,57 млн руб., пострадавшим — от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб. в зависимости от причиненного здоровью вреда, жителям поселка Лесной с поврежденным имуществом — по 15,7 тыс. руб. Такое решение принял глава региона Павел Малков. Позднее он сообщил, что 18 августа в области объявлено днем траура.
В 13:40 мск в оперштабе Рязанской области сообщили, что 15 человек находятся в больнице в Рязани, из них трое — в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести.
«Все пациенты в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в течение первых трех часов с момента происшествия», — говорится в сообщении.