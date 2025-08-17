Число погибших при взрыве на рязанском заводе возросло до 14 человек

Семьям погибших выплатят по 1,57 млн руб., пострадавшим — от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб. в зависимости от причиненного здоровью вреда, жителям поселка Лесной с поврежденным имуществом — по 15,7 тыс. руб. Такое решение принял глава региона Павел Малков. Позднее он сообщил, что 18 августа в области объявлено днем траура.