Двух мальчиков раздавило насмерть бревнами в Пермском крае

«Как установили следователи, мальчики забрались на складируемый спиленный лес, который расположен около дороги в Лямино. В результате падения бревен дети получили смертельные травмы и скончались на месте», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Сейчас местные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Они проводят допросы свидетелей, осматривают место трагедии.
Свою проверку после гибели мальчиков начала прокуратура.
