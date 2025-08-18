Ричмонд
Двух мальчиков раздавило насмерть бревнами в Пермском крае

ЧУСОВОЙ, 17 августа, ФедералПресс. Два десятилетних мальчика погибли после обрушения бревен в Чусовском округе. Трагедия произошла 17 августа недалеко от поселка Лямино.

Источник: РИА "Новости"

«Как установили следователи, мальчики забрались на складируемый спиленный лес, который расположен около дороги в Лямино. В результате падения бревен дети получили смертельные травмы и скончались на месте», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас местные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Они проводят допросы свидетелей, осматривают место трагедии.

Свою проверку после гибели мальчиков начала прокуратура.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Березниках под окнами пятиэтажки обнаружили тело новорожденной девочки. Как рассказали следователи, ее дома родила 16-летняя школьница, которая решила, что младенец мертв, и выбросила его из окна.