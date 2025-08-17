Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Москве

Трехлетняя девочка госпитализирована после падения из окна квартиры в Москве, передает агентство ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
«Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры 6-го этажа жилого дома в Студеном проезде выпала девочка», — следует из заявления ведомства.
По данным столичной прокуратуры, малолетняя девочка была госпитализирована. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бурятии 5-летняя девочка выжила после падения с пятого этажа.