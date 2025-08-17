«Коалиция желающих» подтвердила готовность к военному присутствию на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что после саммита лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске в ближайшее время состоится новая встреча представителей «коалиции желающих» по вопросу Киева. Они намерены работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.