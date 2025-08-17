«Коалиция желающих» подтвердила готовность к военному присутствию на Украине

«Коалиция желающих» планирует направить войска на Украину после завершения боевых действий.
Так называемая «коалиция желающих» планирует содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины, о которых ранее объявили в Вашингтоне. Об этом говорится в опубликованном по итогам встречи коалиции заявлении.
«Лидеры высоко оценили приверженность президента США Дональда Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине. В этом “коалиция желающих” будет играть важную роль через размещение своего контингента на Украине», — говорится в коммюнике коалиции, опубликованном канцелярией премьер-министр Великобритании Кира Стармера.
Руководители вновь выразили готовность оперативно разместить контингент по завершении боевых действий. Они также заявили о намерении обеспечить контроль и защиту воздушного и морского пространства Украины и содействовать восстановлению ее вооруженных сил.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что после саммита лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске в ближайшее время состоится новая встреча представителей «коалиции желающих» по вопросу Киева. Они намерены работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.