Чэнду простился со Всемирными играми: победа Китая и успех России в фотогалерее URA.RU

Церемония закрытия Всемирных игр в Чэнду началась с выступления танцевальных коллективов.
В Чэнду (Китай) 17 августа завершились Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в олимпийскую программу. В течение 10 дней около 5000 спортсменов из 110 стран боролись за медали в 34 дисциплинах. В программу входили такие виды, как авиационный спорт, вейкбординг, водно-моторный спорт, бильярд и другие.
По итогам соревнований первое место в медальном зачете заняла сборная Китая с 36 золотыми, 17 серебряными и 11 бронзовыми наградами — это лучший результат в истории команды. Германия и Украина также вошли в тройку лидеров. Российские спортсмены завоевали 16 медалей, из которых пять — золотые. Спортсмены из Гонконга показали лучший результат за всю историю, выиграв шесть медалей.
Церемония закрытия прошла вечером 17 августа в Международном выставочном парке садоводства. Она началась в 20:00 по местному времени. В рамках церемонии состоялось выступление четырех китайских танцевальных коллективов. Они продемонстрировали культурную самобытность региона Ба-Шу, частью которого является Чэнду. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
Церемония закрытия Всемирных Игр началась в 20:00 по местному времени Zhang Lang/China News Service/VC/ТАССМероприятие длилось около часа Liu Zhongjun/China News Service/ТАССЦеремония прошла в Международном выставочном парке садоводства Liu Zhongjun/China News Service/ТАССВ начале мероприятия выступили четыре коллектива китайского танца Wang Lei/China News Service/VCG/ТАССЗатем состоялся торжественный парад участников соревнований, после чего прошла церемония передачи официального флага Liu Zhongjun/China News Service/ТАССМероприятие завершилось красочным салютом Wang Lei/China News Service/VCG/ТАСС.