Чэнду простился со Всемирными играми: победа Китая и успех России в фотогалерее URA.RU

По итогам соревнований первое место в медальном зачете заняла сборная Китая с 36 золотыми, 17 серебряными и 11 бронзовыми наградами — это лучший результат в истории команды. Германия и Украина также вошли в тройку лидеров. Российские спортсмены завоевали 16 медалей, из которых пять — золотые. Спортсмены из Гонконга показали лучший результат за всю историю, выиграв шесть медалей.