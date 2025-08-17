В Сочи при опрокидывании «УАЗа» погибли два человека

«Смертельное ДТП во время джиппинга в Сочи. Сегодня вечером в Лазаревском районе в селе Третья рота города Сочи водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. Предварительно, в результате ДТП погибли два пассажира, четыре пострадавших доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.