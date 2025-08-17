В Сочи при опрокидывании «УАЗа» погибли два человека

СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Два человека погибли, несколько человек пострадали в результате опрокидывания «УАЗ» на автодороге в Лазаревском районе Сочи, сообщает главное управление МВД по Краснодарскому краю.
Это второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время джиппинга. В воскресенье утром экскурсионный автомобиль «УАЗ», перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, в результате пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, ранее сообщала прокуратура Краснодарского края.
«Смертельное ДТП во время джиппинга в Сочи. Сегодня вечером в Лазаревском районе в селе Третья рота города Сочи водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. Предварительно, в результате ДТП погибли два пассажира, четыре пострадавших доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.
Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту ДТП, повлекшего смерть двух лиц, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры. По данным ведомства, среди погибших есть 16-летний ребёнок, а всего в результате аварии пострадало семь человек.