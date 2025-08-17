Ричмонд
Гладков: в Белгородской области из-за атак ВСУ ранены четыре человека

В результате оказались повреждены навес здания и два автомобиля.

В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Ракитное БПЛА атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался. Еще трех пострадавших доставили в Ракитянскую ЦРБ. Мужчину с минно-взрывной травмой и большим числом осколочных ранений госпитализировали. Двум женщинам была оказана необходимая помощь, лечение продолжится в амбулаторных условиях», — написал губернатор.

В результате оказались повреждены навес здания и два автомобиля.

Ранее ВСУ ударили беспилотником по коммерческому зданию в Белгородской области. В здании произошел пожар, которыйудалось потушить.

