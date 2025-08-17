Джиппинг в Сочи закончился трагедией: двое погибших, четверо в больнице

В Сочи экстремальные катания на джипе обернулись гибелью двух человек.
Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате аварии с участием внедорожника. Автомобиль перевернулся во время экстремального катания (джиппинга) в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В Лазаревском районе в селе Третья Рота города Сочи водитель “УАЗ” на закруглении дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, они доставлены в медучреждение. Два пассажира погибли», — сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Устанавливаются все факторы, приведшие к трагедии.
