Джиппинг в Сочи закончился трагедией: двое погибших, четверо в больнице

«В Лазаревском районе в селе Третья Рота города Сочи водитель “УАЗ” на закруглении дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, они доставлены в медучреждение. Два пассажира погибли», — сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.