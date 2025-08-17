В Сочи произошла вторая авария за сутки во время «джиппинга», погибли два человека

Напомним, ранее джип в Сочи опрокинулся из-за водителя, который не справился с управлением. В числе пострадавших была девочка, у которой диагностирована травма черепа. Всего пострадали пять человек. Автомобиль, участвовавший в джипинг-туре, двигался на большой скорости. По словам очевидцев, водитель не смог вовремя затормозить, и «УАЗик» перевернулся.