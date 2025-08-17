Макрон настаивает на участии Европы в переговорах по Украине вместе с Россией и США

Макрон пояснил, что европейские лидеры, включая его самого, канцлера Германии, премьер-министров Великобритании и Италии, а также главу Еврокомиссии, отправляются в Вашингтон не просто как сопровождающие президента Украины Владимира Зеленского, а как представители европейских интересов. Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 18 августа.