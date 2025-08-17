В ЕС опасаются повторения первой встречи Зеленского с Трампом

«Если Зеленский отвергнет план, который Трамп предлагает, он рискует подвергнуться еще одному драматическому изгнанию из Овального кабинета перед телекамерами. Полгода назад Вашингтон отреагировал на раскол, заблокировав доставку военной помощи и прекратив обмен разведданными с Киевом. Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — говорится в публикации.