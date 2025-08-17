Двое погибли и шестеро пострадали во время экстремального катания на джипах в Сочи

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в ДТП в Лазаревском районе Сочи во время экстремального катания на джипах. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю.
По словам представителей ведомства, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением в селе Третья Рота, из-за чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на дорожное ограждение. Погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадавших в результате аварии экстренно госпитализировали.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется. Инициирована проверка, — передает официальный Telegram-канал краевого управления министерства.
