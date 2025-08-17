Ричмонд
Ребенок погиб в парке из-за падения деревянной скульптуры кота в Саратове

В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала деревянная скульптура кота.

В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала деревянная скульптура кота. Ребенок погиб, сообщает Telegram-канал СУСК России по Саратовской области.

«Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят осмотр места происшествия и необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Администрация города сообщила в своем Telegram-канале, что скульптура была установлена во время аренды парка. Мэрия Саратова заявила о намерении подать заявление в правоохранительные и надзорные органы для всестороннего расследования инцидента.

