Ребенок погиб в парке из-за падения деревянной скульптуры кота в Саратове

В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала деревянная скульптура кота. Ребенок погиб, сообщает Telegram-канал СУСК России по Саратовской области.
«Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят осмотр места происшествия и необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
Администрация города сообщила в своем Telegram-канале, что скульптура была установлена во время аренды парка. Мэрия Саратова заявила о намерении подать заявление в правоохранительные и надзорные органы для всестороннего расследования инцидента.
