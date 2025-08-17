СК: двое детей погибли при падении бревен на пилораме в Пермском крае

Двое 10-летних детей погибли при падении бревен на пилораме в Чусовском городском округе Пермского края. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Следствие установило, что двое мальчиков 10 лет забрались на складируемый спиленный лес, который находится рядом с проезжей частью, ведущей в село Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен малолетним были причинены смертельные травмы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
На месте ЧС работают следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о гибели 11-летнего мальчика на территории популярного нижегородского яхт-клуба передали в суд. На мальчика, отдыхавшего в клубе, упали плохо закреплённые футбольные ворота, он скончался.