СК: двое детей погибли при падении бревен на пилораме в Пермском крае

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Источник: Аргументы и факты

Двое 10-летних детей погибли при падении бревен на пилораме в Чусовском городском округе Пермского края. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Следствие установило, что двое мальчиков 10 лет забрались на складируемый спиленный лес, который находится рядом с проезжей частью, ведущей в село Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен малолетним были причинены смертельные травмы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

На месте ЧС работают следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о гибели 11-летнего мальчика на территории популярного нижегородского яхт-клуба передали в суд. На мальчика, отдыхавшего в клубе, упали плохо закреплённые футбольные ворота, он скончался.