Макрон допустил, что Украина обменяет территории на гарантии безопасности

«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», — сказал Макрон. Он также отметил, что подобные решения принимаются исключительно страной, которая непосредственно вовлечена в конфликт, и не могут быть навязаны извне.