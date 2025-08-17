Ричмонд
Два человека погибли во время экстремального катания на джипах в Сочи

Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги во время экстремального катания на джипах.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли и еще семь пострадали в результате опрокидывания автомобиля «УАЗ» в Лазаревском районе Сочи, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги во время экстремального катания на джипах.

«По уточненной информации, в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали шесть пассажиров и водитель. Водителем оказался 35-летний мужчина», — следует из заявления ведомства.

Кроме того, в региональной прокуратуре сообщили, что по факту опрокидывания экскурсионного автомобиля возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП на Ходынском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека.