Два человека погибли во время экстремального катания на джипах в Сочи

Два человека погибли и еще семь пострадали в результате опрокидывания автомобиля «УАЗ» в Лазаревском районе Сочи, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги во время экстремального катания на джипах.
«По уточненной информации, в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали шесть пассажиров и водитель. Водителем оказался 35-летний мужчина», — следует из заявления ведомства.
Кроме того, в региональной прокуратуре сообщили, что по факту опрокидывания экскурсионного автомобиля возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Напомним, ранее сообщалось о ДТП на Ходынском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека.