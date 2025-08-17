Ребенок погиб из-за упавшей скульптуры в парке Саратова

17 августа трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома в Студеном проезде. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова. По словам представителя ведомства, малышка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала давления и выпала из оконной рамы.