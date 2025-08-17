Ричмонд
Ребенок погиб из-за упавшей скульптуры в парке Саратова

Следственное управление СК России по Саратовской области проводит проверку обстоятельств гибели девочки в «Городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького». Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, 17 августа 2025 года на ребенка упала декоративная деревянная скульптура, в результате чего девочка скончалась на месте.

Следователи проводят осмотр места происшествия и проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии, передает Telegram-канале СУ СК России по Саратовской области.

