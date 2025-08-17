Ричмонд
В Херсоне был слышен взрыв

В подконтрольных киевским властям районах Херсонской области действует воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В городе Херсоне, находящемся под контролем Киева, произошёл взрыв, об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Одновременно с этим в районах Херсонской области, подконтрольных украинским властям, была объявлена воздушная тревога.

Сигнал тревоги действует также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, которые остаются в так называемой красной зоне.

Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.