В Херсоне был слышен взрыв

В городе Херсоне, находящемся под контролем Киева, произошёл взрыв, об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Одновременно с этим в районах Херсонской области, подконтрольных украинским властям, была объявлена воздушная тревога.
Сигнал тревоги действует также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, которые остаются в так называемой красной зоне.
Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.