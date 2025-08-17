Ричмонд
Несколько человек погибли при крушении планеров во Франции

Во Франции в воскресенье, 17 августа, в результате крушения двух планеров погибли четыре человека. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Первый летательный аппарат упал в коммуне Шерминьяк. Погибли два человека.

Еще двое разбились насмерть при крушении планера в департаменте Морбиан. Там падение аппарата произошло близ аэродрома.

В настоящий момент оперативные службы и полиция устанавливают все обстоятельства происшествий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разбился легкомоторный самолет.