Момент крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа в Австралии попал на видео

Момент крушения. Видео © X / PicturesFoIder.
Свидетелями происшествия стали игроки в гольф, находившиеся на поле. Они незамедлительно бросились оказывать помощь пострадавшим. В социальных сетях очевидцы отмечают, что не слышали звука двигателя во время крушения.
Ранее авиалайнер Condor, летевший с острова Корфу в Дюссельдорф, загорелся в воздухе. Уровень паники достиг такой точки, что одна из туристок, убеждённая в неминуемой гибели, успела отправить родным прощальное СМС. К счастью, пилотам удалось мастерски посадить горящий лайнер в аэропорту итальянском Бриндизи, избежав жертв.