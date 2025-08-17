Ричмонд
Момент крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа в Австралии попал на видео

В Сети появилось видео крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа возле Сиднея в Австралии. На борту находились 50-летний инструктор и его ученик. Оба пострадавших были госпитализированы, их состояние стабильное.

Источник: Life.ru

Момент крушения. Видео © X / PicturesFoIder.

Свидетелями происшествия стали игроки в гольф, находившиеся на поле. Они незамедлительно бросились оказывать помощь пострадавшим. В социальных сетях очевидцы отмечают, что не слышали звука двигателя во время крушения.

Ранее авиалайнер Condor, летевший с острова Корфу в Дюссельдорф, загорелся в воздухе. Уровень паники достиг такой точки, что одна из туристок, убеждённая в неминуемой гибели, успела отправить родным прощальное СМС. К счастью, пилотам удалось мастерски посадить горящий лайнер в аэропорту итальянском Бриндизи, избежав жертв.