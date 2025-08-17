В Саратове годовалый ребёнок погиб в парке от упавшей скульптуры кота

Годовалая девочка погибла во время прогулки в городском парке имени Горького в Саратове. На малыша упала деревянная скульптура «Кот учёный». Об этом информирует пресс-служба саратовской мэрии.
«По предварительной информации, фигура кота, установленная во время аренды парка, упала на ребёнка. Ребёнок скончался», — сказано в релизе.
Управление Следственного комитета по Саратовской области сообщает, что трагедия произошла в воскресенье 17 августа. Ведомство проводит проверку по факту гибели ребёнка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в июле в Великобритании погиб четырехлетний мальчик, на которого упала надгробная плита на одном из местных кладбищ. По данным полиции, смерть ребенка не рассматривается как подозрительная.
Тем временем в белорусском Витебске двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и погиб, пока родители были на кухне.