Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове годовалый ребёнок погиб в парке от упавшей скульптуры кота

Деревянная скульптура кота упала на ребёнка во время прогулки в парке и убила его.

Источник: Комсомольская правда

Годовалая девочка погибла во время прогулки в городском парке имени Горького в Саратове. На малыша упала деревянная скульптура «Кот учёный». Об этом информирует пресс-служба саратовской мэрии.

«По предварительной информации, фигура кота, установленная во время аренды парка, упала на ребёнка. Ребёнок скончался», — сказано в релизе.

Управление Следственного комитета по Саратовской области сообщает, что трагедия произошла в воскресенье 17 августа. Ведомство проводит проверку по факту гибели ребёнка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июле в Великобритании погиб четырехлетний мальчик, на которого упала надгробная плита на одном из местных кладбищ. По данным полиции, смерть ребенка не рассматривается как подозрительная.

Тем временем в белорусском Витебске двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и погиб, пока родители были на кухне.