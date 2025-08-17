В Саратовском парке после падения фигуры кота умер ребенок

В городском парке Саратова на маленького ребёнка упала декоративная фигура в виде кота, в результате чего он погиб. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По предварительным данным, конструкция была установлена во время аренды парка. В мэрии выразили соболезнования семье погибшего ребёнка и сообщили, что в ближайшее время будет направлено заявление в правоохранительные и надзорные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Следственное управление СК по Саратовской области подтвердило начало проверки по факту гибели ребенка. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают детали трагедии. Известно, что погибшей девочке было 1 год и 9 месяцев.
