В горах Сочи джип-тур закончился гибелью туристов: что известно о происшествии

В Лазаревском районе города Сочи произошла авария с участием внедорожника, который опрокинулся во время экстремальной езды (джиппинга). В результате происшествия, по информации пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
В селе Третья Рота Лазаревского района города Сочи в результате опрокидывания автомобиля УАЗ погибли двое человек — мужчина 24 лет и подросток 16 лет. Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы, проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель внедорожника при прохождении поворота не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Это второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время джиппинга.
Данный инцидент стал уже вторым случаем за сутки с участием экскурсионного автомобиля в регионе. Утром 17 августа на одной из горных дорог Сочи также перевернулся УАЗ с туристами на борту. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».