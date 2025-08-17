Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Сочи джип-тур закончился гибелью туристов: что известно о происшествии

В Лазаревском районе города Сочи произошла авария с участием внедорожника, который опрокинулся во время экстремальной езды (джиппинга). В результате происшествия, по информации пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы.

В Лазаревском районе города Сочи произошла авария с участием внедорожника, который опрокинулся во время экстремальной езды (джиппинга). В результате происшествия, по информации пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

В Сочи при опрокидывании экскурсионного УАЗа погибли два человека.

В страшном ДТП погибли мужчина и подростокФото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В селе Третья Рота Лазаревского района города Сочи в результате опрокидывания автомобиля УАЗ погибли двое человек — мужчина 24 лет и подросток 16 лет. Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы, проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель внедорожника при прохождении поворота не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Это второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время джиппинга.

УАЗ опрокинулся на бок, что и стало причиной трагедииФото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Данный инцидент стал уже вторым случаем за сутки с участием экскурсионного автомобиля в регионе. Утром 17 августа на одной из горных дорог Сочи также перевернулся УАЗ с туристами на борту. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».