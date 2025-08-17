В горах Сочи джип-тур закончился гибелью туристов: что известно о происшествии

Данный инцидент стал уже вторым случаем за сутки с участием экскурсионного автомобиля в регионе. Утром 17 августа на одной из горных дорог Сочи также перевернулся УАЗ с туристами на борту. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».