В Саратове деревянная статуя Кот учёный насмерть придавила девочку

А ранее в Лазаревском районе Сочи водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли два человека, ещё семеро пострадали. Это уже вторая авария за сутки, ранее на горной дороге перевернулся джип с туристами. Число пострадавших составило пять человек, включая ребёнка.