WP: Вашингтон не гарантирует встречу Путина, Трампа и Зеленского

Белый дом не уверен, что за встречей Трампа и Зеленского последует саммит.
Трехсторонний саммит между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским не подтвержден после предстоящих переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.
«США надеются, что трехсторонняя встреча с Трампом, Путиным и Зеленским пройдет позднее на грядущей неделе, — заявил чиновник из Белого дома. — Однако Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому (к трехстороннему саммиту — ред.)», — приводит издание слова источника.
По информации Washington Post, администрация президента США рассматривает возможность организации переговоров на высшем уровне, но отмечает, что окончательное решение будет приниматься с учетом результатов личных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы международной повестки и ситуацию на Украине, однако пока нет гарантий проведения трехстороннего формата с участием Путина.
Ранее Зеленский выразил готовность рассматривать вопрос территориальной принадлежности в рамках трехсторонней встречи с участием Путина и Трампа. Президент Украины подчеркнул, что столь значимая тема должна обсуждаться исключительно на уровне лидеров Украины и России при посредничестве Соединенных Штатов в формате трехсторонних переговоров.
В то же время глава украинского государства напомнил, что действующая Конституция страны не предусматривает возможности уступок по территориальным вопросам, передает RT. В частности, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев с целью урегулирования территориальных разногласий.