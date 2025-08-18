WP: Вашингтон не гарантирует встречу Путина, Трампа и Зеленского

По информации Washington Post, администрация президента США рассматривает возможность организации переговоров на высшем уровне, но отмечает, что окончательное решение будет приниматься с учетом результатов личных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы международной повестки и ситуацию на Украине, однако пока нет гарантий проведения трехстороннего формата с участием Путина.