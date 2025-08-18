На Камчатке арестовали четверых иностранцев

П-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг — РИА Новости. Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых иностранных граждан, обвиняемых в похищении человека, сообщили в суде.
«Суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — сообщается в судебном пресс-релизе.
Согласно материалам дела, вечером 13 августа 2025 года четверо иностранцев, действуя по предварительному сговору, насильно захватили своего земляка, затолкали его в автомобиль и перевезли сначала в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру в Садовом переулке.
«Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег», — отмечается в сообщении.
Суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого преступления и личность обвиняемых.
«Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемым деяния, а также сведения об их личностях, отсутствие у троих из них постоянного места жительства, суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, угрожать потерпевшему, чем воспрепятствуют производству по делу», — пояснили в суде.
В результате суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении всех четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.