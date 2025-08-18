Четверо иностранцев арестованы по обвинению в похищении человека

По данным следствия, вечером 13 августа 2025 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, насильно захватили своего соотечественника, посадили его в автомобиль и перевезли сначала в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру в Садовом переулке. Потерпевший удерживался против своей воли до утра следующего дня, когда ему удалось сбежать.