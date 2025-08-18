Четверо иностранцев арестованы по обвинению в похищении человека

Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения для четырёх иностранных граждан, обвиняемых в похищении человека. Как сообщили в пресс-службе суда, все четверо отправлены под арест сроком на два месяца. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, вечером 13 августа 2025 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, насильно захватили своего соотечественника, посадили его в автомобиль и перевезли сначала в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру в Садовом переулке. Потерпевший удерживался против своей воли до утра следующего дня, когда ему удалось сбежать.
Суд учёл тяжесть преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору, а также личные данные обвиняемых. Трое из них не имеют постоянного места жительства, что повышало риск скрыться или оказывать давление на потерпевшего.
В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил всем четырём обвиняемым заключение под стражу на два месяца, чтобы обеспечить ход расследования и предотвратить возможные угрозы.
Ранее фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал.