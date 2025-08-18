Четыре человека погибли при крушении двух планеров в разных районах Франции

Согласно информации агентства, в коммуне Шерминьяк в воскресенье днём произошла трагедия, унёсшая жизни двух мужчин, находившихся на борту разбившегося планера. Вторая катастрофа случилась в департаменте Морбиан, где планер упал рядом с аэродромом, что привело к гибели ещё двух человек.
В настоящее время ведётся расследование обстоятельств трагедий. Подробная информация о причинах крушений пока не разглашается.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлён момент крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа около Сиднея в Австралии. На борту находились 50-летний инструктор и его ученик. Обоих пострадавших доставили в медучреждение, их состояние оценивается как стабильное.