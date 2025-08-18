Четыре человека погибли при крушении двух планеров в разных районах Франции

Согласно информации агентства, в коммуне Шерминьяк в воскресенье днём произошла трагедия, унёсшая жизни двух мужчин, находившихся на борту разбившегося планера. Вторая катастрофа случилась в департаменте Морбиан, где планер упал рядом с аэродромом, что привело к гибели ещё двух человек.