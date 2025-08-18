Bloomberg: Зеленский перед встречей с Трампом оказался перед сложным выбором

Украинский лидер ищет выход перед встречей с главой Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне оказался перед сложным выбором: пойти на риск конфронтации с главой Белого дома или согласиться на компромиссное мирное решение, предполагающее признание российского контроля над частью украинских территорий. Об этом пишут СМИ.
«Украинский лидер оказался в непростой ситуации, где ему предстоит балансировать между возможной конфронтацией с Трампом и принятием условий быстрого урегулирования конфликта. Зеленский намерен использовать встречу для прояснения позиции России, обсуждения сроков трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и продвижения идеи новых санкций против Москвы», — передает Bloomberg со ссылкой на источник.
Агентство указывает, что европейские лидеры, которые присоединятся к Зеленскому в Вашингтоне, не обладают единой стратегией влияния на Трампа и сами разделены во мнениях. Ожидается, что украинская сторона попытается выяснить, какие гарантии безопасности США готовы предложить в рамках потенциального соглашения.
Встреча Зеленского и Трампа проходит на фоне февральского скандала и недавнего саммита на Аляске, после которых позиции сторон изменились: США пока не определились с условиями прекращения огня, а Европа настаивает на сохранении территориальной целостности Украины. Ранее западные партнеры уже предлагали Зеленскому гарантии безопасности и обсуждали возможность его отставки в обмен на территориальные уступки, а сам Киев требует ужесточения санкций против России и сохранения международной поддержки.