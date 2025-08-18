Bloomberg: Зеленский перед встречей с Трампом оказался перед сложным выбором

Встреча Зеленского и Трампа проходит на фоне февральского скандала и недавнего саммита на Аляске, после которых позиции сторон изменились: США пока не определились с условиями прекращения огня, а Европа настаивает на сохранении территориальной целостности Украины. Ранее западные партнеры уже предлагали Зеленскому гарантии безопасности и обсуждали возможность его отставки в обмен на территориальные уступки, а сам Киев требует ужесточения санкций против России и сохранения международной поддержки.