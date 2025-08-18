Два ребенка погибли в Чусовом, играя у дороги с бревнами

Доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в столице после того, как девочка чуть не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна. По данным следствия, в одном из бассейнов развлекательного комплекса на улице Аллея Витте 12-летняя школьница нырнула, ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Ее спасли спасатель и мама.