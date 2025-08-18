Ричмонд
Два ребенка погибли в Чусовом, играя у дороги с бревнами

Следственным отделом по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам по факту гибели двух 10-летних мальчиков.

По предварительным данным следствия, мальчики забрались на складированный спиленный лес, расположенный рядом с дорогой в деревню Лямино Чусовского городского округа. В результате падения бревен дети получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия.

— В Чусовом следователем СК России по факту смертельного травмирования малолетних возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

На месте работают следователи, проводится осмотр, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Предпринимаются все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и выявления виновных.

