В Саратове проверят городской парк, где погибла маленькая девочка

Саратовская областная прокуратура проведет проверку исполнения уполномоченными органами и организациями законодательных требований в городском парке, где погибла маленькая девочка. Об этом прокуратура проинформировала в своем телеграм-канале.
«Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, вечером в воскресенье, 17 августа, в городском парке Саратова на годовалую девочку упала декоративная скульптура «Кот Ученый».
Девочка получила серьезные травмы, но врачи не смогли ее спасти — она скончалась на месте.
