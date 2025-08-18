Ричмонд
В Саратове проверят городской парк, где погибла маленькая девочка

Саратовская областная прокуратура проведет проверку исполнения уполномоченными органами и организациями законодательных требований в городском парке, где погибла маленькая девочка.

Саратовская областная прокуратура проведет проверку исполнения уполномоченными органами и организациями законодательных требований в городском парке, где погибла маленькая девочка. Об этом прокуратура проинформировала в своем телеграм-канале.

«Будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 августа, в городском парке Саратова на годовалую девочку упала декоративная скульптура «Кот Ученый».

Девочка получила серьезные травмы, но врачи не смогли ее спасти — она скончалась на месте.

