МЧС: Число погибших от взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 14

Число жертв взрыва на предприятии в Рязанской области увеличилось. По состоянию на вечер воскресенья 17 августа, в списках погибших значатся 14 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Ведомство также обновило статистику по количеству пострадавших при инциденте. Травмы различной степени тяжести получили 149 человек.
Эти данные могут измениться, так как спасатели ещё продолжают разбор завалов, уточнили в МЧС.
Напомним, ЧП произошло в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области 15 августа. Прозвучал взрыв, от которого полностью разрушилось здание. Вначале сообщалось о том, что в результате инцидента пострадали три человека.
Позже губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате возгорания производственного цеха на предприятии Шиловского района региона погибли 5 человек и более 100 пострадали. Чиновник уточнил, что многие пострадавшие получили травмы из-за осколков стекла.
МЧС обновило статистику о погибших и пострадавших из-за взрыва в Рязанской области. Фото: МЧС.
Информация о последствиях ЧП постоянно обновляется. Так, по состоянию на 8:21 16 августа было известно об 11 погибших. Также сообщалось, что с помощью кинологических расчетов трех человек удалось найти и извлечь из-под завалов живыми. При этом спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
Также сообщалось, что губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа днём траура. На всей территории области будут приспущены государственные флаги.
Сообщалось также, что семьи погибших при ЧП в Рязанской области получат выплаты в 1,5 млн рублей. Пострадавшим выплаты будут начислены в зависимости от вреда, причинённого их здоровью.
Тем временем были сделаны предварительные выводы о причинах ЧП. Взрыв произошёл из-за возгорания в одном из производственных помещений компании. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении правил промышленной безопасности, что привело к гибели двух и более человек по неосторожности.