МЧС: Число погибших от взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 14

Информация о последствиях ЧП постоянно обновляется. Так, по состоянию на 8:21 16 августа было известно об 11 погибших. Также сообщалось, что с помощью кинологических расчетов трех человек удалось найти и извлечь из-под завалов живыми. При этом спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.