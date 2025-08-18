Азаров: Трамп определит, на какие уступки пойдет Зеленский

Азаров также предположил, что после маловероятного успеха переговоров между Зеленским и Трампом вопрос о возможной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным может быть отложен. В этом случае, по его словам, США могут решить изменить руководство Украины на более прагматичное. При этом, как подчеркнул Азаров, даже новое правительство страны едва ли будет пророссийским из-за длительной пропаганды киевского режима, однако будет более заинтересовано в налаживании отношений с Россией.