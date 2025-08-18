Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: Трамп определит, на какие уступки пойдет Зеленский

На какие уступки пойдет глава Украины Владимир Зеленский, будет решать президент США Дональд Трамп, поскольку сам украинский лидер не заинтересован в мире. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Судьбу Украины и уступки, на которые должен пойти Зеленский, решат США.

На какие уступки пойдет глава Украины Владимир Зеленский, будет решать президент США Дональд Трамп, поскольку сам украинский лидер не заинтересован в мире. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский совершенно однозначно противник мира, поэтому все то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — отметил Азаров в беседе с «Известиями». Бывший премьер-министр считает, что США и Россия больше других заинтересованы в мире как в Европе, так и на других континентах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский едет к Трампу: о чем будут говорить лидеры стран и какие требования готовят.

По его мнению, приглашение европейских лидеров на будущие переговоры Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом необходимо лишь для усиления давления на Вашингтон. Азаров считает, что для Трампа украинский президент не является значимой фигурой, что подтвердили их предыдущие контакты. Встреча Зеленского и Трампа, по оценке бывшего премьера, вряд ли приведет к компромиссу: изменить позицию Киева американский лидер сможет только при условии предоставления Зеленскому личных гарантий безопасности и сохранения финансовых активов.

Азаров также предположил, что после маловероятного успеха переговоров между Зеленским и Трампом вопрос о возможной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным может быть отложен. В этом случае, по его словам, США могут решить изменить руководство Украины на более прагматичное. При этом, как подчеркнул Азаров, даже новое правительство страны едва ли будет пророссийским из-за длительной пропаганды киевского режима, однако будет более заинтересовано в налаживании отношений с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Соединенные Штаты, в ходе которого его будет сопровождать делегация европейских политиков. Пока свое присутствие официально подтвердила лишь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, однако ожидается, что перечень участников расширится, сообщает 360.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше