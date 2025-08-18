Статуя «Кот учёный», упавшая на ребёнка в саратовском парке, оказалась гнилой внутри

В начале августа в парке сменилась администрация. До этого времени, начиная с 90-х годов, территория находилась в частной собственности. Местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние парка и отсутствие должного ухода. Два года назад в парке уже произошёл инцидент — во время празднования Дня Победы на ребёнка упало дерево.