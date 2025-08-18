Соучастник террористов из «Крокуса» спрятался в мечети в Дагестане

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Соучастник террористов, напавших на «Крокус сити холл», Зубайдулло Исмоилов, испугавшись быть пойманным сотрудниками правоохранительных органов, спрятался в мечети в Дагестане, там его и задержали, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов — ред.) по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан», — сказано в материалах.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.